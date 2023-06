Questa animazione agghiacciante ci mostra l'aumento del livello del mare

La NASA ha recentemente rilasciato un'animazione che mostra l'innalzamento del livello del mare negli ultimi trent'anni, trasformando dati complessi in un'immagine tangibile e davvero inquietante. L'opera di Andrew J. Christensen del NASA Scientific Visualization Studio, mostra un aumento di oltre 9 centimetri dal 1993 al 2022.

Poco meno di 10 centimetri possono sembrare una piccolezza, ma quando si visualizza questa crescita come acqua che sale su un oblò di una nave, la realtà diventa molto più chiara. Potrete trovare l'animazione come sempre in calce alla notizia.

È quasi inutile sottolinearlo, ma questo cambiamento è causato dal riscaldamento globale. Il nostro pianeta si sta surriscaldando a causa dell'aumento delle emissioni di gas serra, e gli oceani stanno assorbendo la maggior parte di questo calore al ritmo di 5 bombe atomiche al secondo.

Questo riscaldamento provoca l'espansione dell'acqua marina e l'innalzamento del livello del mare. Inoltre, sta anche causando la fusione dei ghiacciai e delle calotte polari, che aggiungono ulteriore acqua agli oceani. Ovviamente tutto ciò ha conseguenze drammatiche per le comunità costiere di tutto il mondo, che stanno già sperimentando inondazioni ed erosione costiera.

Gli esperti parlano chiaro: se non riduciamo drasticamente le nostre emissioni di gas serra, milioni di persone saranno a rischio (pensate che l'Indonesia ha cambiato la sua capitale perché quella attuale sta affondando in acqua). Animazioni del genere sono utili perché ci mostrano in modo visivo e tangibile il fenomeno in azione e ci ricorda l'urgenza di agire per combattere il riscaldamento globale.

Quando un video vale più di mille studi.