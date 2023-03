Questa animazione vi mostra l'aspetto della Terra senza acqua

Il nostro bel pianeta è unico anche grazie alle incredibili quantità di acqua che contiene sulla sua superficie. Tuttavia, come sarebbe la Terra senza la presenza di questo prezioso liquido? Una simulazione mostra la risposta.

Realizzata dallo scienziato planetario James O'Donoghue, che ha lavorato in passato alla NASA e che attualmente lavora per l'agenzia spaziale giapponese (JAXA), il lavoro del ricercatore è partito dal video creato dal fisico e animatore della NASA Horace Mitchell nel 2008, modificandone i tempi e aggiungendo un tracker per mostrare quanta acqua è stata drenata durante l'animazione.

Nel filmato - che potrete osservare come sempre qui sopra - ci sono delle rialzature che mostrano le catene montuose sottomarine, nonché ponti di terra che i primi umani usavano per migrare da un continente all'altro; decine di migliaia di anni fa, infatti, quando i livelli degli oceani erano molto più bassi a causa di un'era glaciale che ha creato enormi volumi di ghiaccio ai poli, alcune zone oggi sommerse potevano essere calpestate.

Il lavoro di O'Donoghue (e di altri prima di lui) non fa altro che mettere in mostra la ricchezza dei paesaggi sottomarini e ci ricorda che il fondo dell'oceano è uno dei luoghi più affascinanti della Terra dove possono essere trovate delle strutture davvero incredibili, come la Fosse delle Marianne... peccato che può essere trovata una quantità di microplastiche paurosa.