Questa animazione ci mostra i terribili avvenimenti del 2019: dagli incendi agli uragani

I recenti incendi in Australia sono stati così distruttivi da poter essere visti perfino dallo spazio. Ora, una nuova animazione della NASA mostra l'impatto di quegli incendi e altri disastri che si sono verificati in tutto il mondo nel corso dello scorso anno.

Oltre agli incendi australiani, iniziati nel 2019 e prolungati fino a gennaio 2020, questa animazione mostra gli impatti dell'uragano Dorian e una serie di incendi gravi che si sono verificati in Sud America e in Indonesia durante lo stesso periodo. Il cambiamento climatico, che i ricercatori continuano a studiare e monitorare usando i satelliti, provoca un aumento degli eventi meteorologici estremi come quelli mostrati nell'animazione.

Il fumo degli incendi australiani, ha interagito anche con il clima globale. I pennacchi di fumo hanno viaggiato in tutto il mondo, accelerando nella troposfera superiore (la regione più bassa dell'atmosfera terrestre) e persino in alto nella regione più bassa della stratosfera.

I dati provenienti da questi satelliti hanno dimostrato quanto siano mortali gli incendi boschivi sia per le persone che per la fauna selvatica australiana. Gli incendi, così come ci mostrano anche le immagini satellitare, hanno bruciato circa un terzo dell'Isola dei Canguri, un luogo che ospita diverse varietà di specie protette. L'unica buona notizia è la scoperta di un antico canale fluviale risalente prima delle piramidi.