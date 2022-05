Questa animazione scioccante ci mostra la vera scala del nostro sistema solare

È difficile pensare alle proporzioni del nostro Sistema Solare. Sappiamo che il nostro pianeta è gigantesco, ma è impossibile quantificarlo nello spazio: ad esempio Giove con il suo volume potrebbe ospitare al suo interno ben 1300 pianeti come la Terra... e il diametro del Sole è circa 10 volte quello di Giove.

Fermi però, non sforzate le vostre meningi in cerca di una proporzione mentale. Perché un video creato dall'astronomo planetario James O'Donoghue della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) viene in vostro soccorso. L'animazione, infatti, ci mostra la "vera scala" del nostro quartiere galattico, e ci farà sentire davvero minuscoli.

Al suo interno potrete osservare la comparizione con gli altri oggetti del nostro Sistema Solare, a partire dal pianeta nano Cerere fino ad arrivare al Sole. Nel video, oltre ad osservare le dimensioni, potrete anche notare le inclinazioni e le rotazioni di questi corpi celesti, tutte differenti e soprattutto peculiari l'uno dall'altro.

La Terra è larga 12.742 chilometri, mentre Giove ha un diametro di 139.820 chilometri. Il diametro del Sole è di circa 1,39 milioni di chilometri. Per farvi capire la sua grandezza, vi basti sapere che all'interno della nostra stella potrebbero starci tranquillamente un milione di pianeti grandi quanto la Terra. Incredibile, vero? E questo non è nulla: dovete sapere che esistono stelle milioni di volte la grandezza del Sole, mentre buchi neri che hanno miliardi di volte la sua massa.