Anker: il cavo USB-C a Lightning per iPhone costerà solo 15,99 Dollari

A qualche settimana dal primo annuncio, Anker ha diffuso nuove indicazioni sul cavo USB-C to Lightning per gli iPhone, che è stato progettato per garantire la ricarica veloce degli smartphone.

Si chiama Powerline II e sarà disponibile da fine Febbraio a soli 15,99 Dollari, un prezzo comunque più basso anche rispetto all'equivalente Apple da 19 Dollari. Il cavo bianco può già essere preordinato dal sito ufficiale del produttore, che offre una garanzia a vita. Il cavo, disponibile solo nella colorazione bianca, arriverà sul mercato solo nell'opzione da un metro ed ovviamente sarà certificato dal colosso di Cupertino tramite il programma MFi, che rappresenta una garanzia per gli accessori e la cavettistica di terze parti.

Si tratta del primo accessorio di questo tipo, ma anche altri produttori come Belkin e Griffin si stanno concentrando su questo settore in quanto si tratta di cavi che potrebbero fare comodo a molti utenti che desiderano caricare i propri iPhone ed iPad sfruttando a pieno le opzioni di ricarica veloce introdotte dal colosso di Cupertino nelle batterie. E' ovviamente richiesto anche un caricatore da muro USB-C, ma sul mercato ne sono già disponibili di vario tipo, e spesso Amazon e rivenditori online li propongono anche a prezzi scontati.