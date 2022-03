Anker guarda ai maker: in arrivo una stampante 3D ultraveloce su Kickstarter

Nuovo progetto in casa Anker. Il produttore, già noto per aver sviluppato alcuni dei migliori Powerbank in commercio, torna alla carica con un nuovo progetto, misterioso e affascinante, che guarda alla stampa 3D.

Un motto che parla da solo: "affetta il tempo di stampa del 70%", forzando sul gioco di parole con il termine slice, utilizzato nella stampa 3D nella fase precedente alla stampa stessa (per saperne di più, date un'occhiata alla nostra guida sullo slicer).

Il progetto, ancora avvolto nel mistero, ci lancia più di un segnale. Nella pagina ufficiale, infatti, sono diversi gli indizi che puntano verso la tecnologia FDM. Tanto per cominciare, proprio l'immagine in Home, con quello che sembra essere il tipico modulo estrusore di una macchina a filamento. Il secondo, giusto più in basso, in cui viene mostrata, avvolta nell'ombra, una macchina evidentemente di tipo cartesiano.

A ulteriore conferma, nella porzione inferiore della pagina, dopo il modulo di iscrizione alla newsletter, è possibile leggere chiaramente che sarà messo in piedi un contest con le creazioni della community e in palio ci sarà "un box di filamento gratuito, limitato a 1000 confezioni".

La stampante di Anker promette tempi di stampa abbattuti fino al 70%, un nuovo concetto di stampa 3D, presumibilmente ottenuto tramite tecnologia proprietaria, e superfici uniformi sulle stampe realizzate. Saprà mantenere tutte le promesse? Lo scopriremo più in là. Intanto, l'azienda annuncia che il progetto verrà lanciato su Kickstarter il 6 aprile e non vediamo l'ora di scoprirlo insieme a voi.