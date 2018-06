Anker lancia le prime batterie per Nintendo Switch

Anker ha annunciato l'imminente lancio di una serie di batterie esterne progettate per aumentare l’autonomia della Nintendo Switch.

Le PowerCore 13400 e 20100 Nintendo Switch Edition di Anker saranno le prime batterie al mondo ad essere ufficialmente autorizzate da Nintendo a portare la ricarica con tecnologia USB-C Power Delivery alla Nintendo Switch, per aggiungere fino a 15 ore di gioco.

Per il momento, solo i giocatori americani potranno pre-ordinare queste batterie sul sito ufficiale di Anker. Entrambe le batterie saranno disponibili in Europa alla fine di agosto 2018.

"Siamo entusiasti di collaborare con Nintendo per portare la tecnologia Anker alla console Nintendo Switch", ha affermato Steven Yang. "Siamo fiduciosi che queste batterie diventeranno il “must-have” di quest'anno per tutti gli appassionati della Switch."

La tecnologia USB-C Power Delivery è una tecnologia relativamente nuova che offre ad altri dispositivi mobili più affamati di energia, come ad esempio i nuovi Macbook, di ricaricarsi più velocemente e in modo più efficiente.

Anker ha lavorato a stretto contatto con Nintendo per calibrare la sua tecnologia in modo specifico per fornire in modo intelligente una ricarica rapida alla Switch. Ciò significa che la console può essere completamente caricata, dallo 0% al 100%, in sole 3 ore​, anche mentre si gioca.

Entrambe le power bank sono state calibrate in modo specifico per caricare rapidamente la Nintendo Switch, offrendo ai giocatori di ricaricare le loro console in meno di 3 ore, anche mentre sono impegnati con i loro giochi preferiti.