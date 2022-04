Anker M5, parte la campagna Kickstarter della velocissima stampante 3D

Dopo aver scoperto il nome della stampante 3D Anker, torniamo a parlare dell'ambizioso progetto AnkerMake M5 perché, finalmente, è partita la campagna di crowdfunding con tutti i dettagli e le specifiche della macchina.

Avvolta nel mistero per settimane, questa interessante stampante 3D FDM promette di essere non solo veloce ma anche intelligente.

Il progetto, presente su Kickstarter, sta bruciando tutte le tappe, avendo ormai raggiunto e superato il milione di dollari raccolti con oltre 2000 sostenitori che hanno già bloccato il loro pezzo di storia di Anker, il primo passo dell'azienda nel mondo della stampa 3D consumer.

Per essere un primo progetto, tuttavia, non dobbiamo farci ingannare. Infatti, le premesse sono molto elevate anche in termini di performance e funzionalità, a partire dal display touch a colori con spazio di archiviazione integrato, nonché ingresso USB-C e per memorie SD. Inoltre, con una tecnologia basata sull'IA, la webcam integrata consentirà di individuare eventuali errori di stampa e di monitorare da remoto il processo dallo smartphone, oltre a permettere all'utente di creare dei particolari timelapse direttamente dal proprio palmo.

Il piano di stampa è dotato di piatto magnetico PEI texturizzato e, sempre su questo fronte, troviamo un sensore di livellamento automatico di nuova generazione su 7x7 punti. Quanto ai tempi di stampa, il vero cavallo di battaglia del pacchetto, si parla di velocità operative fino a 250 mm/s.

Quanto al volume di stampa, infine, siamo su livelli standard per una stampante desktop, vale a dire i canonici 235x235x250 mm.