Anker presenta una sveglia smart con wireless charger per smartphone

Durante il CES di Las Vegas Anker ha presentato una vasta gamma di nuovi prodotti, tra queste anche Soundcore Wakey, una sveglia smart dal design incredibilmente bello, e con caricabatteria wireless per smartphone e smartwatch.

La sveglia, che mostra l'ora grazie a dei led, permette di apporre il proprio smartphone direttamente sopra di essa, ricaricandolo comodamente direttamente sul nostro comodino. Il wireless charger ha un output da 7.5/10W. Una soluzione intelligente che permette di risparmiare un bel po' di spazio tenendoci liberi dall'ingombro e dal disordine dei cavi, e allo stesso tempo di avere un oggetto dal gradevole design versatile,

Soundcore Wakey presenta due casse da 5W, e non soltanto integra dieci diverse sveglie preselezionate, ma è anche dotata di radio FM e sei diversi rilassanti white noise per aiutarci a prendere sonno la notte. Ovviamente la connettività bluetooth permette di personalizzare il suono della sveglia a piacere, ma anche di usare Wakey come una normalissima cassa.

In un momento dove la maggior parte delle persone usa il proprio smartphone per alzarsi al mattino, Anker ci ha fornito un ottimo motivo per tornare ad avere una sveglia sul nostro comodino nel 2019.

La release del prodotto è fissata per questa primavera, con un prezzo di vendita di 100$.