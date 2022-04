Negli anni '50 i bambini negli USA venivano tatuati alla nascita, ecco perché

Al giorno d'oggi tatuare dei bambini appena nati sarebbe visto dall'opinione pubblica (giustamente!) un atto barbarico e senza cuore. Tuttavia, nel 1950 molti neonati e bambini sono stati tatuati in tutto lo Utah e l'Indiana (negli USA) per anni... a causa dei timori per una possibile guerra nucleare.

In quegli anni gli Stati Uniti stavano avendo una carenza di sangue a causa della Guerra in Corea, mentre le tensioni della Guerra Fredda stavano raggiungendo il picco e l'idea di una battaglia nucleare tra i vari paesi del mondo non era inimmaginabile. In caso di un conflitto mondiale nucleare, tra le tante cose necessarie c'era anche il sangue.

La soluzione escogitata? Tatuare le persone con il proprio gruppo sanguigno e, in caso di necessità, avrebbero potuto donare il sangue immediatamente ai bisognosi. L'idea venne promossa per la prima volta dal dottor Theodore Curphey della New York State Medical Society nel 1950 e dopo qualche tempo venne approvato dal Chicago Medical Civil Defense Committee.

L'idea prese sempre più piede, soprattutto in zone come l'Indiana e lo Utah, e qui residenti iniziarono a tatuarsi in massa. Addirittura il Beaver County Hospital di Milford, nello Utah, usava tatuare i bambini due ore dopo la nascita. Tale pratica, però, venne abbandonata rapidamente soprattutto dopo la fine della guerra di Corea, poiché i medici preferivano testare il gruppo sanguigno al momento della trasfusione, piuttosto che fare affidamento su un tatuaggio.

A proposito, adesso la scienza ha creato tatuaggio in grado di cambiare colore in base allo stato del nostro corpo.