Tre uomini crearono il primo jetpack, ma uno morì, l'altro fu arrestato e uno rapito

Negli anni '90, tre uomini realizzarono un sogno: costruire un jetpack funzionante. Brad Barker, Larry Stanley e Joe Wright, fondatori dell'American Rocket Belt Corporation, hanno dato vita al prototipo RB-2000, un jetpack che prometteva di rivoluzionare il volo personale, ma si trasformò presto in un incubo.

Il primo volo del RB-2000 nel 1995, pilotato da Bill Suitor sopra il Canale di Houston in Texas, fu l'unico e l'ultimo (mentre oggi i medici lo usano per salvare vite). Poco dopo, la collaborazione tra i tre uomini si sgretolò in un vortice di violenza e tradimento. Barker e Stanley entrarono in conflitto, con accuse di furto di denaro e una violenta lite che culminò con Barker che colpì Stanley alla testa con un martello.

Barker fuggì con il jetpack, mentre Stanley, infuriato, cercava di recuperare il suo investimento. La situazione degenerò ulteriormente quando, undici giorni prima di un processo civile per i diritti sul jetpack, Joe Wright fu brutalmente assassinato a casa sua. Sebbene Barker fosse il principale sospettato, non ci furono prove sufficienti per incriminarlo e fu rilasciato dopo tre giorni di detenzione.

Nel 2000, Stanley, determinato a recuperare lo "zaino volante", organizzò il rapimento di Barker, tenendolo prigioniero per otto giorni. Durante la prigionia, Stanley minacciò Barker e lo costrinse a firmare documenti che cedevano i diritti sulla loro invenzione. Alla fine il prigioniero riuscì a fuggire, dopo aver perso 10 chili e con profonde ferite ai polsi. Stanley e il suo complice furono condannati all'ergastolo, pena poi ridotta a otto anni. Ad oggi, l'omicidio di Wright rimane irrisolto e il destino del RB-2000 è avvolto nel mistero.

Da ciclone di morte e mistero a uno strumento prezioso per salvare le vite: questa è parte della storia dei jetpack.