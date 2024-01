Per quanti anni saranno aggiornati i Galaxy S24? Tutti i dettagli

Continuiamo a discutere della presentazione dei nuovi smartphone Galaxy S24 di Samsung, che è ancora in corso. In particolare, in questo nostro approfondimento ci soffermeremo sul comparto software dei tre smartphone della società americana.

Come noto, i tre smartphone sono basati su Android 14 con One UI 6.1, e fanno dell’intelligenza artificiale il loro punto forte grazie alla suite di strumenti Galaxy AI che è stata a lungo mostrata nel corso del keynote.

Samsung però nel comunicato stampa ha confermato le indiscrezioni della vigilia in merito agli aggiornamenti software. Con la sua nuova gamma di smartphone top di gamma 2024, infatti, il colosso coreano ha confermato il proprio impegno ad estendere il ciclo di vita dei prodotti e sulla scia di quanto fatto da Google con i suoi Pixel 8 ha annunciato delle importanti novità da questo fronte.

In particolare, il produttore offrirà update per quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza, in modo tale da offrire agli utenti il massimo della sicurezza ed affidabilità per tenere i device ancora più a lungo.

Ciò cosa vuol dire, nel dettaglio? Che coloro che acquisteranno i Galaxy S24 Ultra, S24+ ed S24 li potranno aggiornare fino ad Android 18 (nel 2028), mentre gli aggiornamenti di sicurezza saranno distribuiti su base regolare fino al 2031. La notizia era già circolata sul web nelle scorse ore ed ha trovato conferme ufficiali.