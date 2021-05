Quanti anni dura la batteria dei Dyson? Ecco cosa dice l'azienda

Dopo avervi spiegato la differenza tra Dyson V8 e V11, scendiamo nei dettagli ed affrontiamo un tema relativo alla manutenzione della batteria delle aspirapolveri.

Nella documentazione ufficiale presente sul sito web ufficiale, Dyson evidenzia come le batterie vengano "sottoposte a oltre 2.000 ore di test rigorosi, per raggiungere il delicato equilibrio tra densità di energia, densità di potenza e durata. Le celle della batteria hanno capacità uniche - prodotte per soddisfare le nostre particolari esigenze".

Per quanto riguarda la manutenzione vera e propria, invece, i consigli che vengono forniti dal produttore per ottenere il meglio sono pochi:

Utilizzare modalità a potenza elevate solo in rare occasioni;

Evitare di utilizzare l'aspirapolvere in ambienti con temperature elevate;

Conservare l'aspirapolvere in una stanza con la giusta temperatura;

Lasciare la batteria raffreddare ma non per troppo tempo: è necessario non scendere sotto i 3 gradi;

Scaricare la batteria totalmente.

Per quanto riguardala durata della batteria, nella documentazione ufficiale si legge che "tutte le nostre macchine hanno una garanzia iniziale di 2 anni che include la batteria. Dyson offre una garanzia di 2 anni su tutti gli aspirapolvere senza filo, inclusa la batteria. Se la tua macchina rientra nel periodo di garanzia, sostituiremo la batteria gratuitamente. Se possiedi un aspirapolvere, accedi alla sezione "Il tuo Dyson" per vedere se rientra in garanzia".