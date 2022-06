Quanti anni ha il tuo fegato? La risposta ti lascerà di stucco

Che tu abbia 20 o 60 anni, il tuo fegato ha sempre 3 anni. Quest'ultimo infatti rimane giovane anche mentre il resto del nostro corpo invecchia. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Cell Systems, utilizzando modelli matematici e una tecnica chiamata datazione retrospettiva di nascita al radiocarbonio.

"Non importa se hai 20 o 84 anni, il tuo fegato ha in media poco meno di tre anni", afferma il biologo molecolare Olaf Bergmann dell'Università di tecnologia di Dresda in Germania. Per le loro ricerche il team di scienziati ha analizzato campioni di tessuto post mortem e biopsia di oltre 50 individui di età compresa tra i 20 e gli 84 anni.

Sappiamo che mentre i nostri corpi invecchiano, sono meno in grado di rinnovare le cellule e di effettuare riparazioni. Il nuovo studio, tuttavia, afferma che questo meccanismo non sembra applicarsi agli epatociti, le cellule del fegato. La maggior parte delle cellule del nostro corpo trasporta due copie del nostro intero genoma. Le cellule del fegato sono una strana eccezione.

"Quando abbiamo confrontato le cellule epatiche tipiche con le cellule più ricche di DNA, abbiamo riscontrato differenze fondamentali nel loro rinnovamento", continua Bergmann. "Le cellule tipiche si rinnovano circa una volta all'anno, mentre le cellule più ricche di DNA possono risiedere nel fegato per un massimo di un decennio."

Questa è una nuova importante intuizione sui meccanismi biologici alla base del funzionamento del fegato.