Dopo anni si parla ancora di Oumuamua, presunto oggetto 'alieno' del sistema solare

Oumuamua - quando passò vicino il nostro Sistema Solare - attirò molto la curiosità degli astronomi per via della sua forma abbastanza particolare. Alcuni scienziati inizialmente affermarono che l'oggetto potesse essere alieno ma oggi, dopo anni dal suo passaggio, c'è una nuova spiegazione.

Sulla rivista Nature, ricercatori di astronomia dell'Università Cornell e Berkeley parlano della possibilità che Oumuamua potesse essere una cometa gassosa, con una coda così debole da non poter essere vista. L'oggetto quindi, che alcuni hanno ipotizzato potesse essere un asteroide, in realtà era una cometa "spinta" da idrogeno gassoso proveniente da un nucleo potenzialmente ghiacciato.

"Mostriamo che questo meccanismo può spiegare molte delle proprietà peculiari di Oumuamua", scrivono gli astronomi Bergner e Seligman nel loro articolo su Nature. "Ciò fornisce ulteriore supporto al fatto che Oumuamua abbia avuto origine come una reliquia planetesimale sostanzialmente simile alle comete del sistema solare."

Fino a qualche tempo fa l'origine di questo oggetto cosmico è stata messa nuovamente in discussione, ma questo nuovo studio mette a tacere eventuali voci sul corpo celeste. Nel frattempo c'è chi vuole raggiungerlo per togliersi ogni dubbio. Ovviamente c'è chi non crede a questo studio, come ad esempio il fisico Avi Loeb, che in una mail al New Yok Times ha affermato: "gli autori del nuovo documento affermano che si trattava di una cometa di ghiaccio d'acqua anche se non abbiamo visto la coda della cometa. È come dire che un elefante è una zebra senza strisce."

Voi che ne pensate?