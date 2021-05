Quanti anni ha la Terra di preciso? Difficile dirlo!

Il Sole ha la bellezza di 4,603 miliardi di anni, anche se per semplicità li approssimiamo spesso a 5. Secondi i nostri modelli più dettagliati è circa a metà della sua vita, che durerà un totale di 10 miliardi di anni.

Quando parliamo della "vita di una stella" ci riferiamo alla sua sequenza principale, ovvero al periodo in cui ha combustibile da bruciare nella fusione nucleare. Quando questo sarà finito, comincerà il percorso che porterà il Sole ad essere prima una gigante rossa, e poi una nana bianca, ovvero il cadavere di una stella, un corpo celeste composto di Carbonio e Ossigeno in forte stato di degenerazione e senza alcuna reazione nucleare, destinata a raffreddarsi lentamente per miliardi di anni a seguire.



Ma se 4,603 miliardi di anni fa si formava il Sole, la Terra deve necessariamente essere più giovane, giusto? Giusto, ma non di molto. Durante la formazione stellare si creano vari dischi attorno alla nube centrale che formerà la stella, che nel tempo portano alla formazione dei pianeti. Il processo con cui questo avviene non è del tutto chiaro, abbiamo vari modelli che spiegano il fenomeno, ognuno con i suoi pregi ed i suoi difetti.

Per questo motivo, la vita della Terra è una stima che si aggira intorno ai 4,543 miliardi di anni. Sarebbe quindi circa 60 milioni di anni più giovane del nostro Sole, e ben 9,2 miliardi di anni più giovane del big bang. Tuttavia questa stima è relativamente recente e fino a non molti anni fa si pensava che la Terra avesse soltanto 3,5 miliardi di anni.

Ed infine arriva la Luna, che si sarebbe formata 4,53 miliardi di anni fa, sarebbe cioè più giovane della Terra di circa 10 milioni di anni. La formazione della Luna è un mistero ancora non del tutto risolto. Per approfondire vi invito a leggere il nostro articolo a riguardo.