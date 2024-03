Quanti anni può vivere una gallina? Sicuramente più di quanto pensi

Esistono prove contrastanti sulla durata della vita del comune pollo domestico. Cerchiamo di scoprire quanti anni può dunque vivere una gallina e scopriamo anche alcuni Guinness World Records.

Iniziando con qualche breve accenno storico, è bene ricordare come la maggior parte dei polli domestici moderni (Gallus gallus domesticus) si è evoluta dal pollo rosso della giungla (Gallus gallus) del sud-est asiatico circa 10.000 anni fa. Questi ultimi, sono molto più piccoli dei polli moderni che conosciamo oggi e hanno una durata di vita tipica di circa 10-30 anni.

Spostando l’attenzione sulle nostre amate galline da cortile e dimenticando per un attimo l’orrendo squalo fantasma, l’Università del Wisconsin-Madison suggerisce che vivono in media 6-8 anni. Anche la nota azienda di settore Purina Mills, suggerisce in maniera non molto dissimile, che le galline in un ambiente domestico vivranno tra 8 e 10 anni. Pensando però alla durata massima, le cifre sono decisamente diverse.

Si ritiene infatti che la durata massima della vita in cattività sia di 30 anni, anche se alcuni ritengono che un età compresa tra 15 e 20 anni sia una stima più conservativa. E per gli allevamenti da macello?

Secondo Compassion In World Farming, ovvero un’organizzazione internazionale per il benessere e la protezione degli animali da allevamento, i polli allevati per la carne possono essere macellati prima che raggiungano l'età di 6 settimane. Considerando che questo tipo di pollo viene allevato per crescere rapidamente, il sito web di Animal Aid suggerisce che possano avere una durata di vita di circa 6 anni.

Venendo però ai veri e propri record mondiali, la prima a ricevere il titolo di "pollo più vecchio del mondo" è stata Matilda, una gallina Red Pyle che faceva parte di uno spettacolo del mago Keith Barton. Dopo essere apparsa sulla televisione nazionale a 14 anni, Matilda visse fino a 16 anni.

Secondo il Guinness World Records però, il pollo più vecchio di sempre è stato un pollo americano chiamato Muffy, che visse fino alla veneranda età di 23 anni e 152 giorni e morì negli Stati Uniti nel novembre 2011.

Inoltre, sebbene non avesse alcun superpotere come i gufi, fino a poco tempo fa l'uccello vivente più vecchio del mondo, era un pollo chiamato Peanut che morì a 21 e 238 giorni il giorno di Natale del 2023.

