Quanti anni vivevano i dinosauri? La risposta ti sorprenderà...

Dopo aver recentemente capito quale dinosauro potrebbe sopravvivere al giorno d'oggi immaginando come potrebbero adattarsi ai nostri "nuovi" ambienti, ecco la risposta ad una curiosità che in molti si sono posti: quanti anni vivevano i dinosauri?

Fino a non molto tempo fa, si pensava che diversi dinosauri raggiungessero le oramai celebri dimensioni perché crescevano lentamente e continuamente fino ad arrivare a circa un secolo di vita, come fanno i coccodrilli e le iguane ad esempio. Ora, non solo sappiamo che non era così e che i dinosauri generalmente crescevano velocemente, ma anche che (purtroppo) morivano abbastanza giovani.

Al giorno d’oggi è infatti possibile stabilire l'età dei fossili, "semplicemente" tagliando le loro ossa e contando le linee di crescita. Vi ricorda qualcosa tale procedura? Esatto, bravissimi! Proprio come avviene negli alberi, i dinosauri generavano un vero e proprio anello di crescita ossea ogni anno.

Grazie a tale tecnica, ad esempio, riusciamo a sapere che proprio il Tyrannosaurus rex che da poco abbiamo scoperto essere diverso rispetto all’immaginario comune, viveva in media circa 28 anni dopo aver raggiunto la maturità sessuale a circa 15/16 anni, arrivando a pesare in media circa 6,8 tonnellate.

Altri grandi carnivori chiamati Carcharodontosauridi erano in media più longevi, arrivando a vivere tra i 39 ed i 53 anni. I dinosauri più grandi, ovvero i famosi sauropodi "dal collo lungo" come Brontosaurus e Diplodocus, sembravano aver raggiunto un'età simile, anche se alcuni esemplari avrebbero potuto vivere forse un decennio o due in più, fino a circa 70 anni.