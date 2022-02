Quanti anni vivono i cani? Ecco l'aspettativa di vita dei nostri cuccioli in 'anni umani'

Nella società moderna l’animale da compagnia per antonomasia è il cane, fedele compagno dell'essere umano. La scienza si è interrogata sulle emozioni di queste creature, fino a chiedersi se sia davvero un sorriso di gioia quello sul volto dei nostri amici pelosi. Ma considerando l'aspettativa di vita, quanto possono vivere i cani in "anni umani"?

L’età canina è sempre stata comparata a quella umana, moltiplicando il numero di anni canini per 7. Da ciò sarebbe possibile evincere che un cane di un anno corrisponda ad un bambino di 7. Ebbene, secondo gli esperti, tale rapporto non rappresenta un approccio realistico.

L’intoppo di tutta la faccenda risiede nei meccanismi dell’invecchiamento canino, di cui non sono chiare tutte le dinamiche. Non tutti i cani invecchiano allo stesso modo.

Cani di grossa taglia, ad esempio, invecchiano ad un tasso circa 10 volte superiore a quello umano, mentre le razze più piccole possono raggiungere la ragguardevole età di 20 anni. In questo caso l’età dei piccoli scriccioli, convertita in quella umana, sarebbe solamente 5 volte la nostra.

Per dipanare i dubbi sulle dinamiche dell’invecchiamento canino, è stato istituito nel 2018 Il Dog Aging Project. Si tratta di un ambizioso progetto di studio che, analizzando migliaia di cani di differenti razze e taglie, tenta di chiarire la questione della longevità canina.

L’obiettivo del progetto, che prossimamente diventerà open source, è quello di fornire a studiosi e veterinari di tutto il mondo, dati e strumenti utili per agevolare la ricerca ed affrontare in modo ottimale l’invecchiamento canino.

Lo studio odierno, pubblicato da un team di ricerca statunitense, facente parte del progetto, esplica la natura dell’iniziativa e le implicazioni future sia sulla salute canina che quella umana. Le prossime ricerche in merito saranno tese ad analizzare il DNA di esemplari canini straordinari, denominati cani “supercentenari”.

Joshua Akey, professore presso Princeton e membro del progetto, in merito alle ricerche genetiche effettuate dal gruppo di ricerca, ha dichiarato "Stiamo sequenziando i genomi di 10.000 cani. Questo sarà uno dei più grandi set di dati genetici mai prodotti per i cani e sarà una potente risorsa non solo per comprendere il ruolo della genetica nell'invecchiamento, ma anche per rispondere a domande più fondamentali sulla storia evolutiva e sull'addomesticamento dei cani".

Il Dog Aging Project annovera 32.000 cani di tutte le età, formando un numerosissimo gruppo noto come “DAP pack” (il branco DAP), e il reclutamento non si è concluso. I ricercatori, infatti, sono sempre alla ricerca di nuovi esemplari da inserire nel branco.

Per unirsi al gruppo i proprietari devono impegnarsi a redigere sondaggi annuali, monitorare e effettuare misurazioni del proprio cane per tutta la durata del progetto. Ai cani, inoltre, viene saltuariamente prelevato materiale genetico attraverso tamponi guanciali per il campionamento del DNA.

Grazie ai dati e agli studi convogliati nel progetto, i ricercatori auspicano di riuscire ad identificare i meccanismi biochimici coinvolti nell’invecchiamento canino, per poter, in futuro, sfruttare tali scoperte per migliorare l’invecchiamento umano.

“Dato che i cani condividono l'ambiente umano e hanno sofisticati meccanismi biologici, ma una vita molto più breve rispetto alle persone, offrono un'opportunità unica per identificare i fattori genetici, ambientali e di stile di vita associati a una vita sana" come affermato da Daniel Promislow, professore dell’Università di Washington.

Una delle ricerche più entusiasmanti del progetto sarà volta ad analizzare il DNA dei 300 cani più anziani del branco al fine di comprendere il segreto della loro longevità.

Se siete amanti dei cani, conoscete lo stupefacente motivo che induce i cani a piegare la testa quando parliamo?