Dove si annida il malware? Persino in mod di giochi popolari, come GTA 5

Ormai la scoperta di nuovi potenziali problemi in ambito di sicurezza informatica è all'ordine del giorno. Dopo aver trattato la questione dei malware che si "nascondono" nelle schede video, questa volta ci soffermiamo sulla presenza di codice malevolo in mod legate a titoli particolarmente popolari.

Stando anche a quanto riportato da PC Gamer, nonché come si può leggere sul portale ufficiale di Kaspersky, tra il Q3 2020 e il Q2 2021 le soluzioni legate al noto brand di sicurezza informatica hanno bloccato oltre 5,8 milioni di attacchi malware relativi a popolari videogiochi per computer. Secondo gli esperti, la situazione pandemica potrebbe aver contribuito al diffondersi di questi ultimi, in quanto il gaming è diventato un'attività sempre più diffusa.

In ogni caso, il team di Kaspersky ha deciso di prendere in considerazione i 24 giochi per PC più popolari, così come i 10 titoli per mobile più noti, per cercare di stilare una "classifica" dei videogiochi più colpiti in termini di malware. Chiaramente, si fa riferimento a file non ufficiali, ad esempio mod, che rappresentano potenzialmente un "terreno fertile" per i malintenzionati che vogliono inserire del codice malevolo. Ebbene, prendendo in considerazione il periodo che va da luglio 2020 a giugno 2021, Kaspersky ha svelato che le sue soluzioni hanno rilevato 3010891 casi malevoli legati a Minecraft, videogioco che occupa il primo posto.

Al secondo posto c'è invece The Sims 4 con 1266804 rilevamenti, mentre a concludere il podio troviamo PUBG con 484528 casi malevoli. Subito dopo fanno capolino Fortnite e GTA 5, rispettivamente con 267598 e 187114 rilevamenti.