Per annientare questa formica invasiva si utilizzerà arma biologica naturale e micidiale

Le creature invasive sono un grande problema per gli ecosistemi perché possono distruggere e perturbare l'equilibrio della zona. Un esempio è dato, oltre che dal calabrone assassino, anche dalla formica pazza (Nylanderia fulva) che in Texas sta creando danni assurdi. Adesso i ricercatori hanno deciso di combattere il fuoco con le fiamme.

Gli scienziati dell'Università del Texas stanno utilizzando un agente patogeno - simile a un fungo - per fermare e invertire la loro dilagante diffusione negli Stati Uniti sudorientali. In questa zona, infatti, le formiche generano caos, uccidendo e spazzando via insetti, lucertole locali e perfino uccelli e conigli.

Queste creature sono originarie dell'Argentina e del Brasile e sono arrivate negli Stati Uniti tramite le navi. "È una specie di spettacolo dell'orrore", afferma l'ecologo e autore dello studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences Edward LeBrun. Le formiche nidificano all'interno dei sistemi elettrici, causando cortocircuiti nelle scatole degli interruttori e nelle pompe delle acque reflue - per questo motivo annientarle sta diventando una necessità.

Gli esperti, studiando queste creature otto anni fa, si accorsero della presenza di un fungo sconosciuto che annientava le formiche pazze. Dopo aver osservato 15 popolazioni per otto anni, è stato scoperto che ogni popolazione che ospitava l'agente patogeno è diminuita e il 60% di questi gruppi si era addirittura estinto.

Come esperimento gli scienziati hanno diffuso il fungo all'interno di una supercolonia e, dopo pochi anni, le formiche erano state completamente annientate. Si tratta di un'ottima notizia: sia perché è stato trovato un agente patogeno di origine naturale mirato selettivamente alle specie invasive, sia perché adesso gli scienziati possono accelerare la diffusione dell'agente patogeno per uccidere le formiche più velocemente.

Certo, il processo non annienterà gli insetti dall'oggi al domani, ma è un metodo per controllare e ridurre il numero di queste popolazioni invasive.