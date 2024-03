Quest'anno, dopo 80 anni, rivedremo a occhio nudo una nuova Stella Polare

Il 2024 si prospetta come l'anno degli spettacoli stellari. L'8 aprile prossimo ci sarà uno spettacolo mozzafiato, anche se non tutti potremo vederlo e in un periodo indefinito tra febbraio e settembre avverrà un'altra cosa molto particolare. Una nova, visibile a occhio nudo, illuminerà la volta celeste.

Sappiamo già la differenza tra nova, supernova, ipernova e kilonova; quella che ci interessa ora è la prima delle quattro. Si tratta di un'esplosione stellare che causa un aumento improvviso e temporaneo della luminosità di una stella. L'evento che si verificherà entro settembre 2024 è però molto particolare: l'esplosione genererà di luminosità paragonabile a quella della Stella Polare.

Il sistema stellare protagonista di questo eccezionale evento è T Coronae Borealis, noto anche come T CrB, che si trova a circa 3.000 anni luce dalla Terra. Questo sistema è composto da due stelle molto diverse tra loro: una gigante rossa, una stella anziana che ha esaurito l'idrogeno nel suo nucleo e ha iniziato a espandersi, e una nana bianca, il nucleo denso e caldo di una stella che ha completato il suo ciclo vitale.

Queste due stelle danzano l'una attorno all'altra in un abbraccio cosmico. La nana bianca, con la sua immensa gravità, attira a sé il materiale stellare dalla sua compagna più grande. La particolarità di T CrB è che questo ballo stellare culminerà in un'esplosione visibile dalla Terra senza bisogno di telescopi, un evento che si ripete circa ogni 80 anni. L'ultima volta che gli astronomi hanno potuto osservare una simile esplosione è stato nel 1946.

Durante l'esplosione della nova, la luminosità di T CrB aumenterà drammaticamente, rendendola visibile nella costellazione della Corona Boreale, situata tra quelle di Boötes e Ercole. Questa brillantezza eccezionale sarà visibile ad occhio nudo per alcuni giorni e, con l'aiuto di un binocolo, l'osservazione potrà essere prolungata per poco più di una settimana.

