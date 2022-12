A fine anno addio alle ricette elettroniche dei medici? L'appello: 'prorogare la norma'

Non c’è solo il possibile pensionamento dello SPID tra i piani del Governo Meloni. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, il 31 Dicembre 2022 scadrà la norma sulla ricetta dematerializzata, introdotta in occasione del Covid per non affollare gli studi medici.

La norma permette ai medici di famiglia di inviare ai pazienti le ricette via mail o SMS, in modo tale che questi possano comunicare alle farmacie solo l’NRE, a cui è collegata la prescrizione.

Nonostante la fase acuta della pandemia sia ormai alle spalle, però, questo sistema è entrato nella collettività e rappresenta uno strumento estremamente comodo per milioni di pazienti. Per tale ragione, il Sindacato dei Medici Italiani ha chiesto al Governo di prorogare l’ordinanza “almeno per un anno”, con l’obiettivo di “rendere il provvedimento strutturale”.

Nella lettera inviata al Ministro Schillaci, in cui viene ribadita la carenza di medici di base in Italia, anche la segretaria generale di Cittadinanzaattiva chiede al Governo di agire in quanto l’annullamento di tale sistema “rappresenterebbe un passo indietro. La ricetta elettronica è stato uno strumento prezioso durante la pandemia. I cittadini lo apprezzano perché semplifica le procedure, riduce la burocrazia e consente ai medici di dedicare più tempo all’ascolto dei pazienti, soprattutto i più fragili”.

Il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, ha spiegato che la segreteria del Ministro è già stata interpellata ed è attesa una “risposta positiva su un’eventuale proroga. Sappiamo che il tema è sul tavolo e siamo sicuri che il ministro mostrerà la sua attenzione verso l’argomento”.