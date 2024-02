Quest'anno sarà l'anno del 'Super El Nino' e de 'La Nina', ecco cosa sono

Il surriscaldamento climatico dovuto all'incremento dell'emissioni fossili sta alterando gli equilibri del nostro pianeta da diversi anni, eppure non è l'unico meccanismo atmosferico che può causare degli sbalzi termici. Il più noto di questi è El Niño.

El Niño è un fenomeno che si osserva in media ogni 5 anni quando le acque dell'Oceano Pacifico si riscaldano notevolmente, nei mesi di gennaio e febbraio, provocando delle grosse precipitazioni sulla costa occidentale del Sud America e una grave siccità dall'altra parte delle Ande e in tutta l'America latina. Esso provoca anche diversi danni a un gran numero di ecosistemi e di foreste, mettendo in ginocchio intere comunità.

Per quanto ricorrente e dannoso, El Niño può anche svilupparsi in alcune particolari varianti, collegate al cosiddetto ciclo climatico Meridionale. Essi sono la Niña e il Super El Niño, dai climatologi considerati dei fenomeni atmosferici disastrosi poiché alterano ancora più profondamente la stabilità di un'area. Comprendiamo meglio cosa sono.

La Niña coinvolge l'Oceano Pacifico, solitamente qualche settimana dopo la conclusione del Niño. Si può considerare come un generale abbassamento delle temperature nei livelli superficiali del mare, che amplifica l'attività degli alisei, i venti atmosferici che soffiano da est verso ovest nei cieli delle regioni equatoriali.

Il Super El Niño invece è la manifestazione di un El Niño prolugato, in cui il surriscaldamento oceanico supera i 4 mesi di durata e la media della temperatura stagionale di oltre 2 gradi. In questo contesto, il surriscaldamento comporta la liberazione di una maggiore quantità di energia in atmosfera, che diffonde un maggior numero di tempeste e un accumulo di grosse quantità di acqua nelle nuvole.

Considerando che stiamo attraversando una fase in cui la nostra atmosfera è ancora afflitta dalle conseguenze di un Super El Niño, iniziato nel 2023, che rischia di durare per buona parte di quest'anno, è lecito aspettarsi che nei prossimi mesi il clima dell'intero pianeta subirà gli effetti di questo surriscaldamento, con siccità, aridità del terreno e carenza di acqua in varie aree del pianeta.



Conclusosi il Super El Niño, potrebbe poi arrivare una Niña molto potente, con un pesante abbassamento delle temperature in tutto il Pacifico. Questo è almeno quello che prevedono gli scienziati, che monitorano la situazione giorno dopo giorno.

Secondo le ultime previsioni dei climatologi, esiste la possibilità del 79% che le condizioni climatiche ritornino ad una situazione di media entro la fine di giugno 2024, anche se esiste sempre una probabilità del 55% che La Niña si svilupperà solo a partire dalla fine della prossima estate.



La prima parte di quest'anno dunque rischia di essere siccitosa e molto calda, come suggerivano le medie degli ultimi mesi dell'anno scorso. Non una buona notizia per tutti gli agricoltori in attesa di nuove piogge.