Qualche anno fa il nostro calendario stava per diventare di 13 mesi

Un mondo dove ogni anno è diviso in 13 mesi, ognuno con esattamente 28 giorni. Questa non è una fantasia, ma una proposta concreta che ha sfiorato la realizzazione all'inizio del XX secolo. L'idea di un calendario di 13 mesi fu concepita per la prima volta da Auguste Comte, filosofo, matematico e scrittore francese, nel 1849.

Il suo "calendario positivista" prevedeva 354 giorni all'anno, con due "giorni bianchi" aggiuntivi, e ogni mese composto da quattro settimane esatte. Tuttavia, questo calendario non guadagnò popolarità, principalmente a causa della scelta di Comte di dedicare i giorni dell'anno a vari uomini e donne illustri della storia, rendendolo poco attraente.

All'inizio del XX secolo, l'inglese Moses B. Cotsworth rivisitò l'idea del calendario di 13 mesi, liberandolo dai nomi pesanti e confusi e aggiungendo il mese "Sol". Questo nuovo piano ricevette più entusiasmo, soprattutto in America, dove divenne noto come il piano Eastman. Tuttavia, incontrò anche diverse resistenze. Nel 1923, la Società delle Nazioni, istituita dopo la Prima Guerra Mondiale, tenne un Comitato Speciale di Inchiesta sulla Riforma del Calendario, prendendo seriamente in considerazione il sistema dei 13 mesi.

Il Comitato cercava un sistema standardizzato e l'ordine del calendario di 13 mesi sembrava allettante. Ogni mese iniziava di domenica e finiva di sabato, semplificando la conoscenza del giorno specifico per ogni data. Tuttavia, il nuovo calendario, secolare e privo di giorni religiosi, non riuscì a imporsi. Tra i critici più resistenti c'erano molti membri della comunità ebraica internazionale, preoccupati che i "giorni bianchi" potessero cadere di sabato, lo Shabbat.

In America, c'era malcontento per il fatto che il previsto 13° mese avrebbe sostituito luglio, interferendo con le celebrazioni del 4 luglio. In termini pratici, si temeva che ogni forma di tariffa mensile o trimestrale e qualsiasi contratto basato sul calendario gregoriano dovessero essere rinegoziati.

Inoltre, il fatto che 13 non potesse essere diviso senza frazioni avrebbe causato vari problemi. Alla fine, la spinta per questo calendario perse slancio negli anni '30, proprio quando sembrava che avrebbe potuto avere successo.