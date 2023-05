Ogni anno in questa città puntualmente piovono dei pesci dal cielo

Potrebbe sembrare un evento cataclismatico biblico, ma in Honduras, precisamente nella cittadina agricola di Yoro, nella parte centro-settentrionale del Paese, ogni anno dal cielo piovono dei pesci. Sì, avete letto bene. Nessun segno di apocalisse in arrivo, ma ecco perché si verifica questo strano e misterioso fenomeno.

Non è la prima volta che si vedono "piogge di animali". Nel 1877, pensate, una pioggia di serpenti sembra essere caduta sulla città di Memphis, nel Tennessee, mentre nel 1902 fu registrata una precipitazione di topi in Algeria. Nel 2010, invece, in Australia sono caduti dal cielo centinaia di persici stellati, e lo stesso nel 2022 a Telangana, in India.

La cosa eclatante che si verifica a Yoro, quindi, non è la pioggia in sé, ma la sua puntualità ogni anno. La tradizione locale narra che le piogge si siano verificate per la primissima volta nel 1860 quando un missionario cattolico, padre Jose Manuel Subirana, pregò per un miracolo per salvare la città da un periodo di fame.

Escludendo racconti popolari, cosa sta succedendo davvero? Le teorie sono tante, ma si pensa che la pioggia animale sia il risultato di trombe d'acqua. In poche parole, questo evento - che si verifica appunto su uno specchio d'acqua - risucchia le creature dentro l'acqua e le fa volare in aria per poi riversarsi sulla terraferma una volta finiti i venti.

Il problema è che l'oceano si trova a circa 72 chilometri dalla città, il che significherebbe che i tornado non solo dovrebbero raccogliere il pesce con estrema regolarità, ma anche viaggiare nell'entroterra verso lo stesso luogo ogni volta. Sembra una cosa molto improbabile. Una spiegazione alternativa è che i pesci, piuttosto, stiano effettivamente emergendo dal sottosuolo durante le piogge.

Il team originale del National Geographic che ha assistito al fenomeno negli anni '70 è arrivato a questa stessa conclusione: questo perché i pesci in questione non provenivano da corsi d'acqua locali, ma erano comunque d'acqua dolce, ed erano ciechi. Tuttavia, questa affermazione viene contestata dai resoconti di testimoni oculari che descrivono di sentire i pesci che colpiscono i tetti delle case mentre si schiantano, ma ciò non è stato ancora confermato.

Qualunque sia l'evento scatenante, si tratta di qualcosa di incredibile.