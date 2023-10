In un anno gestiremo il nostro denaro su X: per Musk le banche saranno obsolete

Nel giorno in cui ha celebrato il primo anniversario dall’acquisto di Twitter, Elon Musk ha dato ai dipendenti del social network un nuovo obiettivo: nel giro di un anno, X deve diventare il centro del mondo finanziario degli utenti e deve consentire loro di gestire tutto il loro denaro.

Il CEO di SpaceX e Tesla infatti mira a rendere obsolete le banche “tradizionali” e vuole fare in modo che gli utenti possano gestire i loro fondi tramite X, che mira a diventare sempre più quella “app per tutto” di cui ha parlato più volte. "Quando dico pagamenti, in realtà intendo l'intera vita finanziaria di qualcuno" avrebbe affermato Elon Musk in una conference call tenuta con i dipendenti.

“Quando si tratta di soldi, la gente verrà sulla nostra piattaforma. Denaro, titoli o altro. Quindi non è semplicemente come inviare $ 20 al mio amico. Sto parlando del fatto che non avrai bisogno di un conto bancario” è la promessa del CEO sudafricano, a cui ha fatto eco anche l’amministratore delegato Linda Yaccarino che ha affermato come questa sia una “piena opportunità” da realizzare nel 2024. "Mi lascerebbe a bocca aperta se non lo realizzassimo entro la fine del prossimo anno", ha detto Musk.

L’annuncio arriva a poche ore dall’annuncio che su X sono disponibili le audio e video chiamate.