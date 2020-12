Ogni anno migliaia di salmoni muoiono per colpa dei nostri pneumatici

Il salmone argentato, ogni autunno, intraprende un grande viaggio dall'oceano ai corsi d'acqua dolce in modo che possa riprodursi e, successivamente, esalare il suo ultimo respiro. Durante il loro viaggio, notano gli scienziati, muoiono prima. In alcuni siti, tra il 40 e il 90% dei salmoni non riescono a deporre le uova.

Gli esperti potrebbero aver scoperto il motivo: un ingrediente comune utilizzato nella gomma degli pneumatici reagisce con l'ozono (un gas tossico) per formare una sostanza chimica estremamente velenosa per il salmone, chiamata 6PPD-chinone. Sono state trovate prove di questa sostanza chimica in campioni di acqua piovana raccolti da tutta la costa occidentale.

Non è ancora chiaro quanto sia onnipresente questo composto, ma potrebbe essere nei corsi d'acqua urbani e causare la morte di altri animali acquatici. Tra gli inquinanti che gli scienziati conoscono meno, infatti, ci sono le sostanze chimiche idrosolubili provenienti da pneumatici e pesticidi (ancora poco studiati).

I luoghi in cui è più probabile che la creatura muoia hanno composizioni chimiche simili a quelle che si trovano nel deflusso stradale e nell'acqua lisciviata attraverso le particelle del battistrada degli pneumatici. I ricercatori hanno anche dimostrato che sono proprio queste sostanze ad uccidere le creature, esponendo dei giovani salmoni in delle acque contaminate dalle particelle del battistrada di pneumatici nuovi e usati. Il risultato? La maggior parte dei pesci è morta entro diverse ore.

I ricercatori non sono ancora sicuri di cosa renda il 6PPD-chinone così tossico. Identificare la sostanza chimica è un primo passo per proteggere il pesce.