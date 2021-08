Ogni anno miliardi di vermi escono fuori da questo ghiacciaio e non sappiamo perché

Ogni anno dal Monte Rainier, uno stratovulcano attivo situato nello stato di Washington, dal ghiaccio emergono miliardi di vermi ogni estate, quando il sole colpisce direttamente i ghiacciai. Il motivo di questa fuoriuscita è ancora sconosciuto e gli scienziati non riescono a spiegare del tutto il motivo.

I Mesenchytraeus solifugus sono gli unici vermi conosciuti alla scienza che trascorrono la loro intera vita nel ghiaccio e con l'avvento del cambiamento climatico, e quindi con lo scioglimento dei ghiacciai, potrebbero estinguersi molto presto. Scott Hotaling, un biologo della Washington State University è uno dei pochi esperti che studia attivamente i vermi e il fenomeno di "fuoriuscita".

Nonostante vennero descritti per la prima volta nel 1898 non si sa molto sul loro conto, nonostante sembrino essere la specie più abbondante che vivono all'interno dei ghiacciai. Paradossalmente queste creature non sopportano il congelamento e, una volta fuori, le temperature estreme potrebbero ucciderle.

All'interno del ghiaccio, infatti, c'è una sorta di "effetto igloo", dove le temperature sono molto più miti rispetto all'esterno. "É come se vivessero in un igloo", ha dichiarato Hotaling. "Ci sono -40 gradi celsius all'esterno, ma probabilmente ci sono 0 gradi Celsius all'interno". Le risposte sul loro comportamento, purtroppo, non arriveranno a breve e studiare i vermi è difficile.

I vermi del ghiaccio sono probabilmente un'importante fonte di cibo per le specie di uccelli.