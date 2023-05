Ogni anno New York getta vagoni metro in mare, ma ecco perché non devi arrabbiarti

Vedere gettare qualcosa per strada a molti di voi potrebbe dar fastidio, figurarsi dei vagoni della metro nell'oceano! Le nostre acque sono infestate dalla spazzatura, ma in questo caso la scelta è stata ponderata e fatta per una giusta causa.

Il comune di New York scarica i suoi treni della metropolitana nell'oceano ogni anno, ma sono stati utilizzati per creare una barriera corallina sottomarina per crostacei e pesci nell'Atlantico. I mezzi in disuso vengono caricati in una chiatta, che viene poi portata in un punto specifico e qui i vagoni vengono rilasciati in acqua.

Quest'ultimi hanno servito per sei decenni di servizio, fino a quando la Metropolitan Transit Authority (MTA) non li ha ritirati dal servizio. Così i vagoni della metropolitana furono inviati nelle zone costiere del Delaware, del New Jersey e della Georgia, in un programma iniziato nei primi anni 2000.

Durante questo periodo la MTA di New York City ha iniziato a smaltire i vagoni della metropolitana dismessi riutilizzandoli in barriere artificiali, ma prima di essere gettati subiscono una trasformazione significativa: vengono privati ​​dei componenti interni, delle ruote e di qualsiasi altra cosa potenzialmente dannosa per l'ambiente marino.

Poi, infine, vengono ripuliti per rimuovere eventuali contaminanti, così da non causare danni all'ecosistema marino. Finora, sembra che l'esperimento abbia fatto un ottimo lavoro nel sostenere la fauna marina, poiché è stato registrato un boom della vita marina che ha colonizzato questi esclusivi "appartamenti" newyorkesi.