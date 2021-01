Quest'anno passerà 'vicino' la Terra uno degli asteroidi più veloci di sempre

Il più grande asteroide a passare vicino la Terra nel 2021 sarà 2001 FO32, con un diametro di circa 1 chilometro. La roccia spaziale, inoltre, sarà uno degli asteroidi più veloci conosciuti che "farà visita" al nostro pianeta. Niente paura, la sua orbita è stata ben studiata e non c'è alcun rischio di impatto.

La pietra cosmica si sta muovendo a una velocità di circa 123.887 chilometri all'ora (o circa 34,4 km al secondo). Per farvi capire, la Terra viaggia intorno al Sole a circa 30 km al secondo. L'approccio più vicino a noi avverrà il 21 marzo 2021 alle ore 17:03, quando l'asteroide sarà a una distanza circa 5 volte quella della Luna, 2.016.351 chilometri.

Il corpo celeste attraverserà la Terra a un ritmo così rapido che, quando si troverà nel punto più vicino, gli osservatori che utilizzano telescopi da 8 pollici o più, potrebbero essere in grado di rilevare il suo movimento in tempo reale. Gli "osservatori da cortile", infatti, con i loro telescopi impiegano almeno 5-10 minuti per rilevare il movimento di una roccia spaziale.

Purtroppo la pietra non sarà visibile a occhio nudo, per questo motivo servirà un telescopio abbastanza potente; gli osservatori potrebbero tentare di individuarlo mentre passa attraverso le costellazioni meridionali dello Scorpione e del Sagittario. Dopo essere passato dalla Terra a marzo 2021, il prossimo incontro di questo asteroide con il nostro pianeta avverrà tra 31 anni, esattamente il 22 marzo 2052.

Quello di quest'anno, però, sarà il suo approccio più vicino alla Terra per i prossimi 200 anni. Insomma, un'occasione che capita una sola volta nella vita. Curiosi di conoscere gli asteroidi più grandi del nostro Sistema Solare? Date un occhio alla classifica degli asteroidi più grandi del nostro quartiere galattico.