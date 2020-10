Quello di quest'anno è il settembre più caldo di sempre mai registrato

Il fatto che ogni anno il nostro pianeta stia battendo i record annuali delle temperatura dovrebbe indicarci che c'è qualcosa che non va. Così come anche lo scorso anno, la Terra ha stabilito un altro record lo scorso mese: quello di quest'anno è il settembre più caldo da quando è iniziata la registrazione della temperatura oltre 30 anni fa.

Il termometro è salito di ben 0,05 gradi Celsius lo scorso mese rispetto al 2019, ma molti paesi hanno registrato temperature superiori alla media: al largo delle coste della Siberia settentrionale, in Medio Oriente e in alcune parti del Sud America e dell'Australia.

Anche l'Europa ha avuto il suo settembre più caldo di sempre, con temperature di circa 0,2 ° C in più rispetto al precedente settembre più caldo, che si è verificato nel 2018. Non solo durante il mese scorso, ma in tutto l'anno sono stati accumulati record su record negativi. A giugno, infatti, una città in Siberia ha registrato i 38 gradi Celsius, la temperatura più calda mai registrata sopra il Circolo Polare Artico.

Lo stesso possiamo dire dell'inverno e della primavera in Siberia, che sono stati "insolitamente caldi", con sbalzi di colore fino a 10 gradi Celsius più alti del normale a maggio. Non solo: ad agosto, la Death Valley in California ha raggiunto la spaventosa temperatura di 54,4 °C, entrando nel Guinness World Record.

Settembre sarà ricordato a lungo per avere registrato la seconda quantità di ghiaccio marino più bassa al mondo, secondo quanto riporta la dichiarazione del Climate Change Service, che fa parte dell'European Union's Earth Observation Program. "Questo non è del tutto inaspettato, poiché l'estensione del ghiaccio marino è in calo da diversi decenni e settembre è il mese che tende a mostrare i valori più bassi dell'anno", hanno scritto nella dichiarazione i funzionari del Copernicus Climate Change Service.

Insomma, nulla da gioire quest'anno.