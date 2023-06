In che anno è uscito il primo Smart TV? È ormai passato parecchio

Oggi persino il mondo televisivo italiano è smart, nonostante ci sia voluto un po' di tempo. Dal punto di vista di qualcuno l'avvento degli Smart TV potrebbe sembrare recente, magari anche perché alcune persone hanno sostituito il TV classico da poco (o hanno optato per soluzioni low cost), ma in realtà è passato ben più di qualche anno.

Come fatto notare anche da Good Home Automation, infatti, il primo brevetto legato a uno Smart TV risale addirittura al 1994 ed è legato a un'azienda francese (tale Fast France Advanced Systems). Tuttavia, chiaramente non si può considerare un brevetto allo stesso modo di un effettivo prodotto commerciale, ma anche in quel caso ne è passata di acqua sotto i ponti.

Era infatti il 2007 quando HP realizzò MediaSmart TV SL3760. Prendere visione al giorno d'oggi della guida all'acquisto di Tom's Hardware dell'epoca (uscita a novembre 2007) fa sicuramente un certo effetto, ma già in quel contesto si faceva riferimento al supporto al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n e alla possibilità di effettuare lo streaming di musica, foto e video. C'era inoltre la possibilità di ascoltare la radio, nonché di condividere foto e "accedere a migliaia di video direttamente da Internet utilizzando i servizi online MediaSmart".

Insomma, al momento in cui scriviamo sono passati più di 15 anni dall'avvento di quello che può essere considerato il primo Smart TV. È proprio vero che il tempo vola, anche per quel che riguarda il mondo televisivo.