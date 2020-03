Annoiati a casa? La lista di musei, tour virtuali e collezioni visitabili online

Primo fine settimana di quarantena per l’Italia. Da sempre, per gli appassionati d’arte, il weekend è sinonimo di visite nei musei. Tuttavia, le misure imposte dal Governo non lo consentono ed infatti tutte le mostre sono chiuse sul territorio nazionale. In soccorso di tutti, però, arriva il web.

E’ ormai noto che sono tanti i musei e gallerie che negli ultimi tempi hanno deciso di digitalizzare i propri archivi e, nonostante le critiche dei cultori, è arrivato il momento di affidarsi alla tecnologia per trascorrere qualche ora in casa in compagnia dell’arte.

L’offerta più ricca è rappresentata da Google Arts & Culture, che vanta un’ampia gamma di musei italiani e non. Sempre restando nel territorio italiano, sul sito web ufficiale si può visitare la Pinacoteca di Brera, ma anche la Galleria degli Uffizi di Firenze, con una bellissima mostra virtuale.

Non potevano mancare all’appello i Musei Vaticani di Roma ed i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano, il Museo dei Fori Imperiali, il museo dell’Ara Pacis, il Museo Nepoleonico ed i Musei di Villa Torlonia, accessibili attraverso il sito web del comune di Roma.

E’ disponibile anche un tour virtuale dello splendido Museo Egizio di Torino e, sempre restando nel capoluogo Piemontese, il tour del Castello di Rivoli.

Passando al tema della tecnologia, è anche vasta l’offerta del Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci.

Uscendo dai confini nazionali, è accessibile il bellissimo Prado di Madrid, ma anche il Louvre di Parigi che in questi giorni è chiuso causa Coronavirus. E’ disponibile anche la versione digitale del Museo Archeologico di Atene, oltre che la National Gallery of Art di Washington.

Tra i must assoluti per appassionati e non, consigliamo di visitare (sempre virtualmente) il maestoso Hermitage di San Pietroburgo ed il Metropolitan Museum di New York.