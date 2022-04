POCO annuncia evento per 26 aprile 2022: presenterà il suo primo smartwatch!

Dopo la presentazione in Italia di POCO M4 Pro, smartphone di fascia medio-bassa del brand cinese, quest’ultimo ha ufficializzato tramite Twitter e le altre piattaforme social che il 26 aprile 2022 presenterà il suo primo prodotto AIoT che, in osservando l’immagine teaser, non è altro che il primo smartwatch firmato POCO.

La società che opera sotto Xiaomi è ritornata al centro dell’attenzione dei tipster del settore, tra cui il rinomato OnLeaks, proprio a causa dello smartwatch POCO Watch che, prima di essere mostrato oggi con il suo primo teaser, è apparso in esclusiva sul portale indiano Digit. Da quest’ultimo, dunque, abbiamo ripreso i render in calce alla notizia e le specifiche tecniche vociferate.

Scendendo nel dettaglio, il design mostratoci è estremamente simile al già noto Redmi Watch 2 Lite; anzi, sembrerebbe essere proprio un rebrand dello stesso smartwatch. La scheda tecnica trapelata online parla infatti di un dispositivo wearable con dimensioni pari a 39,1 × 34,4 × 9,98 mm e peso pari a 31 grammi, per un display AMOLED a colori da 1,6 pollici con risoluzione di 360 × 320 pixel. Sul lato destro dovrebbe trovare spazio anche un pulsante per la navigazione nei menu.

Lato funzionalità non dovrebbero esserci sorprese: come tanti altri dispositivi di questo tipo si parla della dotazione di un cardiofrequenzimetro ottico, un sensore per misurare il livello di ossigeno nel sangue e varie feature classiche come sveglia, analisi del sonno e dello stress, notifiche per chiamate e messaggi, monitoraggio dell’attività fisica e altro ancora. Infine, la batteria dovrebbe essere da 225 mAh.

Al momento non sono noti dettagli alcuni relativamente al prezzo e alla data di disponibilità ma, considerato che l’evento di presentazione è tra quattro giorni, non ci resta che attendere tutte le informazioni ufficiali direttamente dal produttore.

