POCO annuncia un evento per il MWC: presenterà il top di gamma POCO X4 Pro 5G?

A un paio di mesi di distanza dal lancio di POCO M4 Pro 5G, l'azienda cinese ormai parte di Xiaomi ha annunciato una conferenza per la presentazione di un nuovo prodotto a poche ore dall'inizio del MWC 2022, il 28 febbraio prossimo. Che si tratti dell'occasione in cui verrà mostrato ufficialmente POCO X4 Pro?

Il sub-brand di Xiaomi ha infatti annunciato che terrà un evento di presentazione in-person e online durante il Mobile World Congress 2022 di Barcellona, programmato tra il 28 febbraio e il 3 marzo prossimi: considerato che l'evento è pianificato per le ore 13:00 del primo giorno della kermesse, è molto probabile che i device che POCO presenterà verranno successivamente mostrati direttamente sullo showfloor del MWC, in modo che fan e giornalisti possano provarli con mano.

Quasi sicuramente, la star dell'evento sarà Poco X4 Pro 5G, il nuovo smartphone top di gamma del produttore cinese, che altro non dovrebbe essere che un rebranding di Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Del device, per il momento, non abbiamo una scheda tecnica completa o dei render ufficiali, ma sappiamo che POCO X4 Pro arriverà in Europa a breve, insieme a diversi altri smartphone POCO e Xiaomi.

Inoltre, le ultime certificazioni ottenute da POCO X4 Pro 5G sembrano far pensare ad un device copiato con lo stampino da Xiaomi Redmi Note 11 Pro, poiché pare che, almeno dal punto di vista tecnico, POCO X4 Pro 5G sarà del tutto identico allo smartphone top di gamma della serie Redmi Note 11.

Se ciò fosse vero, possiamo aspettarci un chipset Qualcomm Snapdragon 695 sotto la scocca, 8 GB di RAM LPDDR4X e uno storage da 128 GB: caratteristiche decisamente non da top di gamma, che potrebbero essere salvate, almeno parzialmente, da una buona batteria interna da 5.000 mAh con supporto al fast charging a 67 W e da uno schermo AMOLED da 6,67" con refresh rate a 120 Hz, limitato tuttavia dalla risoluzione FullHD+.

In campo fotografico, infine, lo smartphone dovrebbe avere una fotocamera principale da 108 MP, un grandangolo da 8 MP e un sensore macro da 2 MP, insieme ad una selfie-camera da 16 MP. Non è ancora dato sapere invece se all'evento del MWC POCO presenterà altri smartphone, ma quest'ultima eventualità sembra decisamente improbabile.