Annunciata la lista degli smartphone Samsung che saranno aggiornati ad Android 10

Samsung ha annunciato, proprio nel giorno del Black Friday, ha annunciato la lista dei dispositivi che saranno aggiornati alla One UI 2.0, la nuova versione dell'interfaccia grafica proprietaria basata su Android 10. Come sempre si partirà con gli ultimi top di gamma, i Galaxy S10 e Note 10, ma non mancano le sorprese.

Di seguito la roadmap completa, relativa al mercato del Regno Unito:

Gennaio 2020 : Galaxy S10, S10+, S10 5G, S10E, Note10, Note10+, Note10+ 5G, S9, S9+, Note9;

: Galaxy S10, S10+, S10 5G, S10E, Note10, Note10+, Note10+ 5G, S9, S9+, Note9; Marzo 2020 : Galaxy A80;

: Galaxy A80; Aprile 2020: A6, A7 (2018), A9 (2018), A40, A70, A90 5G, Galaxy Fold, Galaxy Tab S6;

A6, A7 (2018), A9 (2018), A40, A70, A90 5G, Galaxy Fold, Galaxy Tab S6; Maggio 2020: A10, A20e, A50, Xcover4s, A6

A10, A20e, A50, Xcover4s, A6 Giugno 2020: J6;

J6; Luglio 2020: J6+, Tab S4, Tab S5e;

J6+, Tab S4, Tab S5e; Agosto 2020: Galaxy Tab A 8 (2019);

Galaxy Tab A 8 (2019); Settembre 2020: Galaxy Tab A 10.5, Galaxy Tab A 10.1.

Sorprendentemente, restano fuori dalla lista i Galaxy S8, S8+ e Note 8, per cui Samsung ha evidentemente deciso di interrompere il supporto e resteranno fermi ad Android 9 Pie. Secondo quanto riferito, prima dell'UK l'aggiornamento approderà in Germania, dov'è già in fase di distribuzione su alcuni dispositivi come il Galaxy S10.

A differenza di quanto avvenuto in passato, infatti, Samsung avrebbe scelto proprio la nazione teutonica come mercato in cui effettuare i test. Chiaramente, il rilascio sarà graduale e non avverrà univocamente in tutti i paesi.