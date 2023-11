Annunciata la nascita di una scimmia 'chimera' con caratteristiche uniche

In un laboratorio in Cina, gli scienziati hanno assistito a un evento senza precedenti nella storia della genetica: la nascita di una scimmia chimera, un primate con caratteristiche fisiche sorprendenti e un patrimonio genetico unico.

Questo esemplare di macaco a coda lunga (Macaca fascicularis) è il risultato di un esperimento senza precedenti, in cui sono state utilizzate cellule staminali pluripotenti di due uova fecondate geneticamente distinte della stessa specie di scimmia per creare un unico organismo vivente. Questa scimmia non è solo unica per la sua origine, ma anche per le sue caratteristiche fisiche visibili: occhi che brillano di un verde intenso e punte delle dita che emettono una luce gialla.

L'esemplare rappresenta il più alto grado di mescolanza – o chimerismo – mai raggiunto in una scimmia, secondo i ricercatori cinesi e britannici coinvolti nello studio. In termini scientifici, una chimera è un singolo organismo composto da cellule che derivano da più di due genitori. Nel corpo di questa creatura particolare, le cellule e i tessuti creati da due diverse linee di cellule staminali, una da un embrione donatore e l'altra da un embrione ospite, erano evidenti in molteplici organi, tra cui il cervello, il cuore, i reni, il fegato, il tratto gastrointestinale, i testicoli e le cellule che si trasformano in sperma.

Dei 26 diversi tipi di tessuti analizzati dagli scienziati nella scimmia vivente, il contributo delle cellule staminali donate variava dal 21% al 92%, con la percentuale più alta riscontrata nei tessuti cerebrali. Questo livello di chimerismo supera di gran lunga quello osservato in precedenti studi su feti di scimmie chimere, vivi o terminati, che mostravano contributi di cellule donatrici ai vari tessuti compresi tra lo 0,1% e il 4,5%.

La scimmia chimera è sopravvissuta solo per dieci giorni, il che indica che la salute a lungo termine rimane un problema da risolvere. Tuttavia, questo esperimento rappresenta un traguardo significativo nel campo della ricerca genetica. "Questo è un obiettivo a lungo ricercato nel campo", afferma l'ingegnere riproduttivo e autore senior Zhen Liu dell'Accademia Cinese delle Scienze (CAS). "In particolare, questo lavoro potrebbe aiutarci a generare modelli di scimmia più precisi per lo studio di malattie neurologiche e per altri studi biomedici."