Annunciata scoperta rivoluzionaria sulla Via Lattea: ecco quando sapremo tutto

Abbiamo parlato spesso dell'Event Horizon Telescope e delle sue straordinarie capacità; basti ricordare che nel 2019 è stato l'autore della prima foto mai scattata ad un buco nero. Ora, le sue abilità hanno portato ad una scoperta rivoluzionaria che coinvolge la nostra galassia.

Come un fulmine a ciel sereno, l'European Southern Observatory (ESO) e l'Event Horizon Telescope (EHT) hanno annunciato meno di un'ora fa una conferenza stampa di eccezione, in cui - come si legge stesso nel comunicato ufficiale - verranno riportate incredibili e rivoluzionarie scoperte che riguardano la Via Lattea, la nostra galassia.

Non è stato detto nulla sulla natura di questa scoperta, ma è altamente probabile che si tratti di qualcosa che ha a che fare con il nucleo della Via Lattea, e probabilmente con il buco nero supermassiccio che vi lì vi abita, Sagittarius A*.

Non a caso EHT è stato coinvolto lo scorso aprile 2019 nella foto di M87, considerata da molti esperti e appassionati come la foto scientifica del secolo. Event Horizon da allora ha subìto profonde migliorie, e la rete di osservatori e telescopi che ne fanno parte è stata potenziata a tal punto che le sue nuove scoperte potrebbero far impallidire ciò che nel 2019 ci ha sconvolto così tanto.

La fantasia corre veloce, e tutti sperano che il protagonista di questa nuova scoperta sia Sagittarius A*, così possente ma anche così ben nascosto dalla folta coltre di polvere galattica che si interpone tra noi e il suo cuore di tenebra. Ma non ne abbiamo la certezza, e occorrerà aspettare ancora un po' per saperne di più dal momento che gli scienziati stanno mantenendo un assoluto riserbo.

Ma quando ci diranno in cosa consiste questa incredibile scoperta? La conferenza sarà trasmessa in streaming online sul sito ufficiale dell'ESO e sul canale YouTube dell'ESO il 12 maggio, alle 15:07 del fuso orario italiano.

Ad aumentare ancor di più l'eccitazione è il fatto che la "rivelazione" avverrà non solo dal vivo nell'Auditorium Eridanus, nel quartier generale dell'ESO (Germania) ma anche in conferenze stampa digitali programmate simultaneamente per ogni parte del mondo, cioè da Washington DC, Santiago del Cile, Città del Messico, Tokyo e Taipei.

Insomma, altre due settimane e sapremo davvero di cosa si tratta; qualunque sarà la natura della scoperta sarà comunque qualcosa di tremendamente affascinante, e noi saremo qui a raccontarvi ogni dettaglio.