Annunciate le date dell'Amazon Prime Day 2019 e le prime offerte

Amazon ha da poco annunciato le date ufficiali del Prime Day 2019, l'annuale evento estivo dedicato agli iscritti al programma Prime nel corso del quale il colosso di Seattle propone offerte e promozioni su vari prodotti in catalogo.

Il Prime Day 2019 si terrà il 15 e 16 Luglio: la società di Jeff Bezos ha quindi aumentato ulteriormente la durata, che passa dalle 36 ore dello scorso anno a 48 ore.

Le offerte saranno aperte ai membri Prime di Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Singapore, Paesi Bassi, Messico, Lussemburgo, Giappone, Italia, India, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, Australia ed Emirati Arabi Uniti.

In attesa di scoprire gli sconti che saranno proposti tra poco più di venti giorni, Amazon ha già predisposto la pagina Amazon Prime Day 2019, che al momento è praticamente vuota e consente solo di scaricare l'app gratuita dell'e-commerce ed impostare un promemoria per Alexa per la mezzanotte del 15 luglio.

Sui contenuti al momento possiamo solo ipotizzare la presenza dei prodotti Amazon come Fire TV Stick e gli altoparlanti intelligenti della gamma Amazon Echo, i quali con ogni probabilità potranno essere acquistati a prezzo ribassato rispetto a quello di listino.

Trova quindi conferma l'indiscrezione trapelata qualche giorno fa, che aveva svelato in anticipo la data del Prime Day 2019 grazie ad una mail emersa in rete.