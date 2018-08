Annunciati i primi televisori e contenuti certificati per l'HDR10+

HDR10+ Technologies, la joint venture che comprende 20th Century Fox, Panasonic e Samsung, ha annunciato i primi prodotti certificati che entreranno a far parte del programma di licenza per l'HDR10+.

Panasonic e Samsung sono anche state tra le prime compagnie ad annunciare che il firmware distribuito per alcuni modelli di TV del 2018 ha abilitato il supporto all'HDR10+ per tutti i consumatori.

Come si legge nel comunicato stampa, l'HDR10+ (rispetto all'HDR10) aggiunge dei metadati dinamici a ciascun programma, il che fa "avanzare ulteriormente gli attuali standard del formato HDR (High Dynamic Range) ed HDR10".

Il programma di licenza assicura che i prodotti siano conformi alle aspettative e soddisfino gli elevati standard per la visualizzazione ottimale delle immagini. I requisiti per ottenere la certificazione sono diversi, ma tra tutti figura il livello di luminanza di picco e stabilità della stessa, oltre alla copertura della gamma di colori e dei bianchi. La certificazione delle prestazioni di gestione del display, inoltre, qualifica anche la mappatura dei toni basati sui metadati dell'HDR10+ e la conservazione delle ombre.

Interessante anche notare come l'HDR10+ non tocchi da vicino solo i produttori di contenuti e di televisori. Nel comunicato si legge che, tra le prime compagnie ad averlo adottato, figurano anche produttori di set-top box e di SoC, il tutto grazie al nuovo processo di licenza che prevede solo il pagamento di una tassa amministrativa nominale.

Samsung ha già precisato che la maggior parte delle televisioni presenti nel catalogo 2018 supporteranno l'HDR10+, mentre Panasonic ha limitato il cerchio ai modelli 4K, sempre dell'anno in corso. 20th Century Fox, dal canto suo, ha già fatto sapere di essere al lavoro per incorporare l'HDR10+ nelle prossime produzioni.