Annunciato keynote NVIDIA al COMPUTEX 2022: vedremo nuovi prodotti il 23 maggio?

Il 23 maggio si avvicina e per gli appassionati di tecnologia è una data alquanto importante, dato che nelle giornate seguenti si terrà il COMPUTEX 2022 a Taipei, uno degli eventi tech più importanti dell’anno. Dopo la conferma della partecipazione di AMD, c’è anche l’annuncio del keynote NVIDIA nella stessa giornata.

La conferma giunta direttamente dal team verde tramite il suo sito ufficiale parla di un keynote con ben 6 relatori:

Ian Buck, Vice President of Accelerated Computing

Brian Kelleher, Senior Vice President, Hardware Engineering

Ying Yin Shih, Director of Product Management, Accelerated Computing

Michael Kagan, Chief Technology Officer

Deepu Talla, Vice President of Embedded and Edge Computing

Jeff Fisher, Senior Vice President of GeForce

Di particolare interesse per gli amanti dei videogiochi sarà la porzione della conferenza tenuta da Jeff Fisher, il quale al CES 2022 annunciò la scheda grafica GeForce RTX 3090 Ti. Considerato che la descrizione del keynote parla di “come l’IA sta alimentando il data center aziendale e gli ultimi prodotti e tecnologie per giocatori e creatori”, possiamo aspettarci qualche parola più tecnica in merito alle schede video di ultima generazione, piuttosto che l’annuncio di nuovi prodotti.

Al contrario, il CEO di AMD, la dott.ssa Lisa Su, durante il suo keynote dovrebbe rivelare i piani per la serie Ryzen di nuova generazione e per l'architettura RDNA3, senza presentare nuovi prodotti alla stessa maniera.

NVIDIA concluderà la sua presenza al COMPUTEX 2022, dunque, con una conferenza su NVIDIA Omniverse tenuta da Richard Kerris il 25 maggio. Per capire perché la citiamo, vi rimandiamo al nostro speciale sul futuro di personaggi e ambienti virtuali grazie a NVIDIA Omniverse.