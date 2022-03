Annunciato Lenovo Virtual Showroom, primo negozio virtuale di Lenovo e Euronics in Italia

Dopo aver scoperto la gamma dei ThinkPad Lenovo del 2022, ci occupiamo oggi di un'altra novità presentata da Lenovo in collaborazione con Euronics. Le due aziende hanno infatti presentato Lenovo Virtual Showroom, un ambiente digitale legato ai prodotti della compagnia di Hong Kong e interamente navigabile dal sito web di Euronics.

Lenovo Virtual Showroom permette agli utenti che si collegano all'apposito sito web realizzato dallo studio Bluemotion di scoprire i prodotti Lenovo e interagire con i tech coach via chat, tramite chiamata o in videochiamata, in modo da ricevere supporto nella scelta del dispositivo più adeguato alle proprie esigenze o, più semplicemente, per avere più informazioni sulla gamma dei prodotti della compagnia.

Lenovo Virtual Showroom è un negozio digitale vero e proprio, in cui l'utente può muoversi a 360 gradi ed esplorare tutte le aree dedicate ai dispositivi del produttore cinese, che comprendono PC, tablet, smartphone, prodotti da gaming e accessori. Al contempo, visitando il negozio virtuale sarà possibile conoscere meglio i servizi offerti da Lenovo, come il programma Affidabilità Garantita e Lenovo Vantage.

Sempre nell'ambiente virtuale sarà poi possibile acquistare i prodotti desiderati interagendo con degli operatori presenti da remoto. Natasha Perfetti, Country Marketing Manager di Lenovo per l'Italia, spiega che l'azienda vuole "entrare direttamente in contatto con i consumatori, offrendo loro un'integrazione all'esperienza che vivono in negozio e fornendo un ecosistema di contenuti e di punti di contatto".

Analogamente, Daniela Ghidoli, Marketing Director di Euronics, ha dichiarato che "lo showroom virtuale e interattivo di Lenovo ci permette di offrire maggiore coinvolgimento e informazioni personalizzate in un ambiente immersivo, direttamente sul nostro sito".