Annunciato al MWC lo smartphone di Barbie: sarà un 'flip'... più o meno!

Barbie è stato il più grande successo cinematografico del 2023, nonché il film di Warner Bros. con il maggior riscontro di pubblico di sempre. Era dunque solo una questione di tempo prima che qualcosa si lanciasse nell'impresa di realizzare uno smartphone brandizzato Barbie, che a quanto pare arriverà sul mercato in estate.

La notizia arriva dall'evento HMD al Mobile World Congress, di cui vi abbiamo parlato nel nostro riassunto delle principali conferenze del MWC 2024 e che si è tenuto unicamente a porte chiuse nelle scorse ore. Per chi non lo sapesse, HMD Global è il distributore degli smartphone Nokia sul mercato europeo, ma ha recentemente annunciato che a breve inizierà a produrre dispositivi con branding proprietario per il mercato internazionale.

Stando a quanto riporta GSMArena, durante il suo evento del MWC, HMD ha svelato una partnership con Mattel, che porterà all'annuncio di un telefono ispirato al franchise di Barbie, sulla scia del clamoroso successo della pellicola di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling. Il device dovrebbe essere svelato nel mese di luglio e, cosa più importante, sarà uno smartphone "flip".

In realtà - spiega sempre GSMArena - il produttore non ha chiarito se il dispositivo sarà uno smartphone pieghevole o un "feature phone" a conchiglia, ovvero un telefono con un tastierino fisico nella metà inferiore e uno schermo in quella superiore. Sfortunatamente, le immagini mostrate da HMD al suo evento sono state opportunamente modificate per non svelare alcun dettaglio sul prodotto, anche se alcuni presenti hanno riportato che, con ogni probabilità, il Barbie-phone non avrà un display pieghevole.

Inoltre, HMD ha confermato che Nokia non sarà più il suo brand di punta a partire dai prossimi mesi, ma ha anche rassicurato l'utenza circa il fatto che gli smartphone Nokia non spariranno del tutto dal mercato. Al contrario, il branding di HMD diventerà quello dominante, ma diversi device a marchio Nokia continueranno ad arrivare nei prossimi mesi: due nuove uscite, in particolare, sono previste per il mese di luglio, mentre un'altra (questa volta però legata al mercato degli smartphone "retrò") è prevista per maggio.