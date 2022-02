Annunciato Nokia C2 2nd Edition: avrà fino a 2 GB di RAM e la batteria rimovibile

A poche ore di distanza dal lancio europeo di Nokia PureBook Pro, l'azienda finlandese ha sorpreso i fan con un secondo annuncio, reso noto in vista del Mobile World Congress 2022 di Barcellona, che spiega che Nokia lancerà presto lo smartphone C2 2nd Edition, successore dell'originale Nokia C2 lanciato a marzo 2020.

Il telefono, stranamente, arriva sia con dei miglioramenti che con di downgrade rispetto al modello precedente: tra i primi troviamo sicuramente il solido chassis di metallo, implementato per rendere il Nokia C2 2nd Edition più resistente agli urti e alle cadute. Il precedente modello, infatti, era dotato di uno "scheletro" in plastica che lo rendeva molto fragile: una scelta che ha probabilmente fatto rivoltare nella tomba il campione di resistenza Nokia 3310.

Tra le notizie decisamente meno positive vi è il peggioramento della risoluzione di Nokia C2 2, che passa a soli 480 x 960 px in 18:9 dai 720 x 1.440 px dell'originale Nokia C2. Le dimensioni dello schermo del device, invece, rimarranno pari a 5,7". Anche la fotocamera frontale da 5 MP del Nokia C2, già di per sé decisamente poco esaltante, è stata sostituita con una lente da soli 2 MP, che però ha guadagnato un flash dedicato. Resta invariata invece la fotocamera posteriore da 5 MP dello smartphone.

Il device ha anche una batteria meno capiente di Nokia C2 standard, che si attesta sui 2.400 mAh (contro i 2.800 mAh del predecessore): non aspettatevi poi il supporto al fast charging, perché lo smartphone garantisce solo la ricarica a 5 W tramite porta micro-USB. Fortunatamente, accanto alla porta di ricarica vi sarà anche il jack da 3.5 mm per le cuffie. Inoltre, Nokia C2 2 avrà una batteria rimovibile, cosa più unica che rara in uno smartphone moderno.

Sotto la scocca del device troviamo un chipset proprietario con CPU quad-Core da 1,15 GHz, una RAM variabile tra 1 GB e 2 GB e uno storage addirittura da 32 GB. Il telefono arriverà sul mercato con Android 11 Go preinstallato, mentre Nokia promette due anni di supporto con patch di sicurezza. Inoltre, Nokia C2 2nd Edition supporta solo il 4G: niente connessione 5G dunque, ma chi deciderà di comprare il telefono potrà godere di un alloggiamento dedicato per la scheda MicroSD.



Purtroppo non abbiamo ancora informazioni relative al prezzo e alla data d'uscita del device: Nokia, però, ha pubblicato una galleria di immagini di Nokia C2 2nd Edition, che potete vedere in calce a questa notizia.