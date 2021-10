Annunciato un secondo RTX DAY: GeForce RTX 3080 disponibili il 16 Ottobre

Dopo il primo RTX DAY di qualche settimana fa, l'iniziativa promozionale che consente di portare a casa le schede video GeForce 3080 torna con un secondo appuntamento, in programma il prossimo 16 Ottobre.

Protagoniste questa volta sono le custom targate ZOTAC, che per l'intera giornata di sabato 16 Ottobre potranno essere acquistate in due punti vendita NEXT localizzati in Lombardia.

La lista dei modelli protagonisti dell'iniziativa è la seguente e le due compagnie hanno già spiegato che si tratterà di soluzioni per ogni fascia di prezzo ed esigenza, con prezzi a partire da 399 Euro:

ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC

ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC

ZOTAC GeForce RTX 3080 Trinity OC

ZOTAC GeForce RTX 3080 Ti Trinity OC

I due punti vendita in cui si svolgerà l'RTX Day sono i seguenti:

NEXT Hardware & Software Spa - Via Salerno, 38 - 20812 Limbiate (MB)

NEXT Hardware & Software Spa - Via Procaccini ang. Tartaglia - 20154 Milano (MI)

Nessuna informazione sul numero di unità disponibili per ogni modello, ma si tratta sicuramente di un'ottima occasione per portare a casa le ambite schede grafiche che a causa di bot e scalper e lo shortage sono praticamente introvabili.

Uno studio publicato di recente ha inoltre mostrato come i prezzi per le GPU AMD e NVIDIA siano ancora in aumento.