È stato annunciato il primo smartphone con display a 240 Hz!

Il mercato smartphone ci ha già dato l'occasione di testare diversi display con refresh rate elevati, solitamente si parla di 90 Hz o 120 Hz (chi si ricorda del Razer Phone 2?). Tuttavia, ora un nuovo concorrente sembra voler alzare l'asticella, dato che è stato annunciato il primo dispositivo con schermo a 240 Hz.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, il primato spetta a Sharp con il suo nuovo smartphone chiamato AQUOS Zero2. Il dispositivo monta infatti un pannello OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e ovviamente un refresh rate di 240 Hz. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un valore che solitamente si trova nei più costosi monitor da gaming per PC.

Se vi state già chiedendo come sia possibile sfruttare questo schermo, dovete sapere che Sharp ha sviluppato una tecnica software in grado di inserire un fotogramma artificiale di colore nero per ogni fotogramma reale. In questo modo, è possibile riprodurre a 240 Hz un contenuto inizialmente pensato per i 120 Hz. Tuttavia, gli sviluppatori dovranno in ogni caso aggiornare le proprie applicazioni per supportare questa tecnologia e non possiamo quindi sapere quale sarà effettivamente il supporto.

Per quanto riguarda le restanti caratteristiche tecniche, troviamo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 855, una GPU Adreno 640, 8GB di RAM, 256GB di memoria interna UFS 3.0, una dual camera posteriore da 12,2MP (f/1.7, grandangolare) + 20,1MP (f/2.4, super grandangolare), una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3130 mAh. Non mancano tutte le connettività del caso, dal Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac alla porta USB Type-C.

Per il momento il dispositivo sembra essere pensato per i mercati taiwanese e giapponese. Non si conosce ancora il prezzo di vendita.