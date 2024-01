Annunciato il primo store alternativo per iPhone: si tratta di AltStore

Sono ore di frenesia per il mondo della tecnologia, dopo che Apple ha annunciato l'apertura al sideload su iPhone per quel che riguarda l'Europa (il motivo è associato all'imminente arrivo del Digital Markets Act). In questo contesto, non poteva dunque mancare l'annuncio del primo store alternativo per iOS, anche se la situazione è in evoluzione.

A guadagnarsi il "primo posto", perlomeno per quel che riguarda il reveal, c'è AltStore, come fatto notare nella giornata del 25 gennaio 2024 anche da The Verge. In realtà si fa riferimento a un progetto già noto ad alcuni utenti iOS, visto che già da un po' di tempo questa alternativa all'App Store (che chiaramente non richiede jailbreak) circola sul Web mediante procedure di installazione che si basano sull'uso di un computer.

Adesso, però, ciò a cui si fa riferimento è la possibilità, a partire probabilmente da marzo 2024 (o perlomeno queste sono le tempistiche indicate dai diretti interessati), di scaricare AltStore direttamente dal proprio iPhone, tramite sideload. È infatti in un post Threads del profilo altstoreio che i creatori dell'alternativa all'App Store danno ulteriori indicazioni.

"Abbiamo avviato il processo per diventare un marketplace di app legittimo, consentendo ai nostri amici europei di scaricare ufficialmente Delta e altre app AltStore per la prima volta in assoluto! Ci vediamo a marzo", si legge nel post coinvolto. Per chi non lo sapesse, Delta rappresenta un emulatore legato al retrogaming che già qualche anno fa ha attirato l'attenzione (anche per via di un articolo di The Verge su AltStore). Insomma, capite bene che l'apertura al sideload sembra rappresentare una rivoluzione non di poco conto per il mondo Apple, quantomeno in Europa.