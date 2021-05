Annuncio bomba di Royole: creato display micro-LED liberamente modellabile in forme 3D

Samsung potrebbe avere un nuovo, promettente competitor nella fornitura dei display pieghevoli. Mentre il colosso sudcoreano pensa ai suoi schermi foldable ed estensibili inediti, la società cinese Royole ha annunciato nelle ultime ore la creazione di un nuovo display micro-LED liberamente modellabile in forme tridimensionali.

Questa tecnologia ha tutte le potenzialità per rivoluzionare il mercato dei foldable, dove per ora abbiamo avuto occasione di vedere solamente smartphone con pannelli pieghevoli (sebbene gli estensibili e arrotolabili siano già in cantiere da vari produttori). La sua applicazione potrebbe andare, infatti, dagli ormai esotici ma consolidati telefoni a tablet, computer, dispositivi indossabili come smartwatch e smartband ma anche parabrezza per automobili e molto altro ancora.

Royole ha svelato, nello specifico, un pannello dimostrativo dalla diagonale di 2,7 pollici e risoluzione di 96 x 60 pixel, per una estensibilità del 130% e una flessione convessa fino a 40 gradi. Durante la fase di test è stato dimostrato come sia pieghevole, arrotolabile, ma anche contorto, tirato e deformato sia con concavità che convessità. Secondo i tecnici del produttore di Shenzhen, questo tipo di pannello mini-LED potrebbe anche raggiungere una densità fino a 120 pixel per pollice.

Bill Liu, presidente e CEO di Royole, ha dichiarato quanto segue: “Royole continua a guidare nell'innovazione dei pannelli flessibili, con tecnologie estensibili che segnano la prossima frontiera del progresso tecnico che consentiranno applicazioni e fattori di forma senza precedenti in realtà aumentata e virtuale, dispositivi indossabili, applicazioni biomediche, progettazione di veicoli e altro”.

Tornando ai dispositivi foldable Samsung, il colosso sudcoreano sembrerebbe essere prossimo al lancio di Galaxy Z Roll, quello che potrebbe presentarsi sul mercato come il primo smartphone rollable.