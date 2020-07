L'annuncio di Elon Musk: 'Neuralink trasmetterà la musica direttamente al cervello'

Neuralink di Elon Musk è da tempo al lavoro su un'interfaccia in grado di collegare il cervello ad un computer. L'amministratore delegato di Tesla ha svelato che questo sistema consentirà a coloro che lo utilizzeranno di trasmettere la musica in streaming direttamente al cervello.

L'annuncio è arrivato nel corso di una sessione di Q&A tenuta con lo scienziato Austin Howard, in cui Musk ha confermato che la tecnologia su cui si baserà Neuralink consentirà di "effettuare l'ascolto diretto di musica dai nostri chip al cervello".

L'imprenditore sudafricano ha anche osservato che Neuralink "potrebbe aiutare a controllare i livelli ormonali per utilizzarli a nostro vantaggio": ad esempio sarà possibile migliorare le capacità di ragionamento ed apprendimento, ma anche di superare l'ansia. La tecnologia potrebbe anche essere utilizzata per affrontare patologie cerebrali come il Parkinson, sebbene l'obiettivo finale annunciato da Musk sia di consentire agli umani di competere con l'intelligenza artificiale avanzata.

L'installazione del chip a quanto pare non sarà invasiva e sarà simile alla chirurgia oculare con il laser. Saranno inseriti dei flessibili nel cervello da collegare ad un minuscolo chip impiantabile. Lo streaming dei dati a larghezza di banda completa al cervello sarà invece effettuato attraverso un singolo cavo USB-C.

Alcuni test sono già in corso sugli animali, e già nel 2020 potrebbero partire le prove sugli umani, ma ulteriori informazioni saranno annunciate il 28 Agosto.